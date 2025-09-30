Министерство обороны Армении прокомментировало информацию об инциденте в женском батальоне в Ереване.

Как сообщили в ведомстве, 23 сентября военнослужащий-контрактник одной из частей направил сообщение о преступлении в военную полицию, после чего заявление было передано в следственные органы.

Ранее одна из женщин-военнослужащих рассказала в интервью изданию shamshyan.com, что руководство части плохо обращается с ними, заставляет беременных бегать в бронежилетах, а военная полиция не реагирует на жалобы.

По информации СМИ, одна из военнослужащих попыталась покинуть часть и обратиться напрямую в Министерство обороны, однако по пути ее остановила военная полиция.