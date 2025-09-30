Киев рассчитывает подписать с Вашингтоном четыре двусторонних документа: по поставкам оружия, производству дронов, свободной торговле и гарантиям безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, анонсируя визиты украинской делегации в США.

По словам Ермака, уже на этой неделе техническая делегация Украины направится в США для переговоров по подготовке двух из этих документов. Он также сообщил, что в ближайшее время в США отправятся он вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а в середине октября планируется визит премьер-министра Юлии Свириденко.

Ермак подчеркнул, что среди документов особое значение имеет соглашение о гарантиях безопасности — юридически обязывающий двусторонний документ, а работа по всем направлениям продолжается без остановки.