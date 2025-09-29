Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке плана Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

По его словам, предложенная инициатива способствует достижению военных целей Израиля, одновременно создавая условия для прекращения конфликта.



«Мы бы не добились этого без мужества и жертвенности наших доблестных солдат. Они сражаются, как львы, защищая Израиль на передовой», — отметил лидер Израиля.



«Все наши заложники, живые и мёртвые, немедленно вернутся домой. ХАМАС будет разоружен. Газа демилитаризована», — выразил уверенность Нетаньяху, указав на то, что Израиль сохранит за собой ответственность за безопасность, создав периметр безопасности. В Газе будет создана мирная гражданская администрация, не управляемая ни ХАМАС, ни Палестинской администрацией.



«Если ХАМАС согласится на ваш план, первым шагом станет скромный вывод войск, а затем освобождение всех заложников в течение 72 часов. Затем международная организация полностью разоружит ХАМАС и демилитаризует Газу», — отметил он.



«Если этот международный орган добьётся успеха, мы окончательно положим конец войне. Израиль проведёт дальнейший вывод войск, связанный с разоружением и демилитаризацией, но в обозримом будущем останется в зоне безопасности», — добавил Израильский лидер.



«Но если ХАМАС отвергнет ваш план, Израиль доведёт дело до конца», – сказал Нетаньяху.



«Господин президент. Вы много раз говорили миру – помните 7 октября. Мы никогда не забудем ужасы 7 октября. Мы сделаем всё возможное, чтобы они не повторились», — пообещал он.



«Враги Израиля усвоили суровую истину: те, кто нападает на нас, платят высокую цену. Те, кто сотрудничает с нами, способствуют прогрессу и безопасности своих народов.

Президент Трамп только что это сказал. Об этом же говорится и в Библии: те, кто благословляет вас, будут благословлены, а те, кто проклинает вас, будут прокляты», — отметил Нетаньяху.



Коснувшись удара Израиля по членам ХАМАС в Дохе, Нетаньяху заявил следующее: «Я сказал премьер-министру Катара, что Израиль не нападает на Катар, мы нападаем на террористов. Убитый гражданин Катара не был нашей целью, мы сожалеем о его смерти».

