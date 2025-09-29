Китайская туристка Сюй Ман оказалась в опасной ситуации во время дайвинга на Мальдивах. Опытная дайвер с девятилетним стажем и квалификацией спасателя в сентябре 2025 года отправилась на погружение вместе с подругой Чжан Ли.

По её словам, ещё до начала заплыва возникли проблемы: у подруги сломался регулятор кислородного баллона, но инструктор настоял на использовании резервного оборудования и продолжении погружения.

При всплытии женщины не смогли развернуть поверхностный маркерный буй — ключевое устройство для обозначения местоположения на воде. В итоге они оказались в дрейфе, удалившись от лодки.

«Я огляделась и поняла, что мы слишком далеко от лодки, нас могут не заметить», — рассказала Сюй.

По её данным, они провели около 40 минут в море, испытывая физическое истощение и сильный страх, прежде чем их заметили и спасли. После инцидента туристка пожаловалась менеджеру отеля на халатность дайвинг-центра, однако вместо извинений ей предложили лишь скидку в $20.