Азербайджан демонстрирует активное участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Он выразил надежду, что Азербайджан вскоре станет полноправным членом организации:

«ШОС — организация, открытая для всех стран. Мы принимаем в наши ряды страны, которые хотят всесторонне участвовать в нашей деятельности. Решение о включении новых стран в состав организации принимается на основе согласия всех государств-членов. Надеюсь, что в ближайшем будущем Азербайджан получит статус члена организации, и сотрудничество страны с ШОС будет расширяться», — приводит «Репорт» слова Ермекбаева.