Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон.
На встрече Пашазаде напомнил о 44-дневной Отечественной войне, подчеркнув, что под руководством президента Ильхама Алиева и ценой жизней шехидов Азербайджан положил конец 30-летней оккупации, сообщает «Азертадж». Он отметил, что в 2023 году в результате антитеррористической операции страна полностью восстановила свой суверенитет.
Шейхульислам обратил внимание на разрушение музеев, мечетей и памятников в Карабахе в годы оккупации, а также рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, которые сейчас ведутся в регионе.
Особо была подчеркнута значимость Совместной декларации, подписанной 8 августа в Вашингтоне Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Дональдом Трампом, которая положила конец затянувшемуся конфликту.
Стороны обсудили предстоящий визит делегации УМК в США, который, по мнению Пашазаде, станет важным шагом в укреплении дружбы и духовных связей между двумя странами. Он также выразил обеспокоенность наличием необъективной информации об Азербайджане в ряде международных отчетов.
Эми Карлон выразила удовлетворение встречей, отметив, что она совпала с важным периодом в отношениях Азербайджана и США. Она подчеркнула ценность опыта Азербайджана в сфере мультикультурализма и выразила надежду на активную роль религиозных лидеров в формировании мирного будущего региона.
В завершение стороны обменялись подарками, а в честь американского дипломата был дан банкет.