Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

На встрече Пашазаде напомнил о 44-дневной Отечественной войне, подчеркнув, что под руководством президента Ильхама Алиева и ценой жизней шехидов Азербайджан положил конец 30-летней оккупации, сообщает «Азертадж». Он отметил, что в 2023 году в результате антитеррористической операции страна полностью восстановила свой суверенитет.

Шейхульислам обратил внимание на разрушение музеев, мечетей и памятников в Карабахе в годы оккупации, а также рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, которые сейчас ведутся в регионе.

Особо была подчеркнута значимость Совместной декларации, подписанной 8 августа в Вашингтоне Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Дональдом Трампом, которая положила конец затянувшемуся конфликту.

Стороны обсудили предстоящий визит делегации УМК в США, который, по мнению Пашазаде, станет важным шагом в укреплении дружбы и духовных связей между двумя странами. Он также выразил обеспокоенность наличием необъективной информации об Азербайджане в ряде международных отчетов.

Эми Карлон выразила удовлетворение встречей, отметив, что она совпала с важным периодом в отношениях Азербайджана и США. Она подчеркнула ценность опыта Азербайджана в сфере мультикультурализма и выразила надежду на активную роль религиозных лидеров в формировании мирного будущего региона.

В завершение стороны обменялись подарками, а в честь американского дипломата был дан банкет.