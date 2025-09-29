Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил газете «Сюняц Еркир», что вопрос вывода 102-й военной базы в Гюмри не стоит на повестке дня двусторонних отношений.

«Об этом четко заявляет и армянская сторона. Российское военное присутствие остаётся важнейшей несущей конструкцией системы безопасности Армении и ключевым фактором региональной стабильности. При этом наши военные никому в регионе не угрожают», — отметил посол.

Копыркин напомнил, что Договор о российском военном присутствии в Армении был подписан 16 марта 1995 года на 25 лет с автоматическим продлением каждые 5 лет. В 2010 году в Ереване был подписан дополнительный протокол, продлевающий дислокацию российских войск до 2044 года с возможностью последующей пролонгации каждые 5 лет.