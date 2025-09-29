В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны; в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжился оглашением документов по уголовным делам.

Один из оглашенных документов касался эпизодов нанесения телесных повреждений мирным жителям в ходе Апрельских боев 2016 года, покушений на их жизнь, нанесения ущерба их имуществу и т.д. В одном из изученных по этим эпизодам документов указывалось, что со 2 по 28 апреля 2016 года вооруженные силы Армении совершили многочисленные преступные деяния, ведя интенсивный обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов и гранатометов, артиллерийских установок по территориям населенных пунктов Агдамского, Тертерского, Геранбойского, Физулинского и Агджабединского районов Азербайджана, а также по образовательным и медицинским учреждениям, а также по гражданскому населению и отдельным гражданским лицам, не участвовавшим в боях, и совершая нападения на них без военной необходимости. В ходе изучения документов были также продемонстрированы фотографии с мест происшествия по уголовным делам.

Затем были зачитаны документы о случаях обстрела села Эскипара Тертерского района 122-миллиметровыми артиллерийскими снарядами марки P-4 с содержанием «белого фосфора», в результате чего погиб Чингиз Салман оглу Гурбанов (посмертно удостоен звания «Национальный герой Азербайджана» — ред.) и Гусейн Закир оглу Акберли, а также фактах преступлений, совершенных на оккупированных территориях в экономической и других сферах.

Следующий документ касался убийства Аллахвердиевой Сахибы Идрис гызы и других фактов. Отмечалось, что подразделения вооруженных сил Армении, нарушив нормы международного гуманитарного права, на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, в 2017 году подвергли обстрелу из 73-миллиметровых станковых противотанковых минометов село Алханлы Физулинского района. В результате от полученных осколочных ранений скончались Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1966 года рождения, и ее внучка Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения, а Гулиева Сельминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, получила множественные осколочные ранения.

В ходе судебного процесса были оглашены документы о факте обстрела из огнестрельного оружия дома, принадлежавшего жителю села Гапанлы Тертерского района Алиеву Юсифу Муса оглу, о преступных действиях сотрудников Службы национальной безопасности Армении Ховика и Сасуна Григоряна, об убийстве генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других во время предотвращения провокации вооруженных сил Армении на государственной границе в Товузском направлении (Товузские бои), а также о покушениях на убийство, массовой резне в селе Агдабан Кяльбаджарского района и ракетных ударах по городу Гянджа в период Отечественной войны.

Затем были оглашены документы по фактам убийств, причинения увечий и другим преступлениям против граждан Азербайджана.

Также были исследованы документы по фактам гибели в результате подрыва на мине Бабека Метлеб оглу Самидли, Джавада Асиф оглу Исмаилова, Сархана Ильгар оглу Мухтарова, Рашада Фарзали оглу Джавадова и других, а также по фактам получения ранений Меджидом Джалил оглу Сафаровым, Муслимом Мурсал оглу Новрузовым, Ялчином Бейляр оглу Бозуевым, Керимом Тофиг оглу Велиевым, Туралом Агазаду оглу Бахрамлы, Джавадом Азиз оглу Махмудовым, Алигасаном Тумар оглу Гасановым, Нураддином Гурбеддин оглу Азизли, Рухидом Алим оглу Гаджизаде, Рустамом Али оглу Зиядовым, Сахилем Дильсуз оглу Алекберовым и другими.

Исследование документов сопровождалось фотографиями, относящимися к уголовным делам.

Судебный процесс продолжится 2 октября.