С 1 октября в Азербайджане начнёт реализовываться проект школьных автобусов, сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Пилотный проект охватит 12 государственных и частных школ, преимущественно расположенных в центре города. В рамках инициативы первые 1200 учеников смогут пользоваться комфортным транспортом. Проект реализуется совместно с Министерством цифрового развития и транспорта.

«Основная цель проекта — обеспечить комфортный транспорт для детей и внести вклад в сокращение городских пробок. На первом этапе государство окажет поддержку через субсидии, но по мере увеличения числа участников расходы постепенно будут переходить на родителей. Цены будут оптимизироваться по мере роста числа участников», — отметил Амруллаев.