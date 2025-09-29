Временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон выразила желание ближе познакомиться с историей и культурой Азербайджана.

По её словам, она уже чувствует себя в стране как дома, отмечая «теплоту и гостеприимство азербайджанского народа». Карлон с нетерпением ждёт возможности изучить регионы, историю и традиции страны.

Организация гала-вечера азербайджанских выпускников американских вузов позволила поверенному ближе познакомиться с людьми, способствующими укреплению связей между Баку и Вашингтоном.

«Азербайджанские выпускники американских вузов помогают укреплять сотрудничество между странами. Я уверена, что вы, обучаясь в США, рассказывали о богатой культуре своей страны», — добавила Карлон.