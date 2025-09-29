После соглашения, достигнутого 8 августа при посредничестве президента Трампа, отношения между США и Азербайджаном приобрели особое значение.

Об этом заявил журналистам представитель по вопросам культуры посольства США в Азербайджане Рэнди Коул на мероприятии «Ежегодный гала-вечер выпускников».

«Мы рады приветствовать выпускников, обучавшихся в США. Это очень волнительное событие, потому что именно они помогают правительству США укреплять связи с народом Азербайджана. Особенно после заключения мирного соглашения в Белом доме 8 августа наши отношения с Азербайджаном обрели большую значимость. Выпускники из Гянджи, Лянкярана, Шеки и других городов играют ключевую роль в том, чтобы превратить это соглашение в реальность», — отметил Коул.