Нашему миру 1 месяц и 20 дней, и мы должны заботиться о нем. Об этом заявил в ходе беседы с армянскими журналистами в Страсбурге 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Говорящие вне этой логики хотят, чтобы этот ребенок не только заболел, но и умер. Они как будто говорят: как хорошо, надо воспользоваться поводом. Поскольку и другие хотят, чтобы этот ребенок умер, давайте убьем его собственными руками. Многие люди в Армении и за ее пределами стремятся доказать, что это не мир, а лишь пустое заявление. Я говорю, что мы попытаемся доказать обратное, и позвольте мне выразить уверенность в том, что мы докажем обратное», — приводит news.am слова армянского лидера.