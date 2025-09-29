Повышение цен на проезд охватит электробусы, автобусы, ездящие на сжатом природном газе (CNG), а также дизельные автобусы 2025 года выпуска. Об этом заявили в Государственном агентстве наземного транспорта. В Баку нововведение распространится только на электробусы и CNG-автобусы.
На первом этапе новая система охватит около 9% маршрутной сети страны и примерно 30% маршрутной сети столицы (60 из 180 маршрутов). По мере обновления парка перевозчики смогут переходить на новые тарифы, о чём дополнительно будет проинформирована общественность.
«После изменения тарифов, до конца 2025 года и в последующие годы, в Баку ежегодно планируется закупать около 400 новых автобусов, а в Сумгайыте и Абшероне — около 100. Это обеспечит быстрое обновление автобусного парка и дальнейшее повышение качества обслуживания. Дополнительно будет стимулироваться переход перевозчиков на безналичную систему оплаты, что создаст основу для внедрения различных форм тарифов.
Обновление коснётся не только столицы, но и других регионов: в Сумгайыте и Абшеронском районе в этом году уже передано в эксплуатацию 85 современных автобусов. В Гяндже полностью обновлён автобусный парк: закуплено 280 автобусов, внедрена система безналичной оплаты. В Нахчыван планируется завезти 60 электробусов. Электрическим транспортом будут обеспечены также Лачин, Ханкенди, Джабраил и Агдам», — сообщили в ведомстве.
Таблица маршрутов с изменёнными тарифами
|№ маршрута
|Начальная остановка (A)
|Конечная остановка (B)
|Новый тариф (коп.)
|Баку
|1
|м/с «28 Мая» (ул. А.Пушкина)
|м/с «Нефтчиляр» (пр. Г.Гараева)
|60
|2
|Бакинский международный автовокзал
|м/с «Дарнагюль» (ул. Дарнагюль)
|60
|3
|м/с «Дарнагюль»
|пос. Бадамдар
|60
|4
|«Белый город» жилой массив
|жилмассив Монтин (ул. И.Хидайятзаде)
|Х
|5
|м/с «Нариманов» (ул. Тебриз)
|Кольцо «20-й участок»
|60
|6
|м/с «Азадлыг пр.» (ул. С.С.Ахундова)
|жилмассив 20-й участок (ул. Ф.О.Неманзаде)
|60
|10
|«Белый город» жилой массив
|Ясамальский жилкомплекс (MIDA)
|60
|11
|Ж/д вокзал (ул. С.Рагимова)
|ул. И.Абилова
|60
|13
|«Караоглу» НММ
|Бакинский международный автовокзал
|60
|14
|м/с «28 Мая»
|Бакинский международный автовокзал
|60
|17
|Школа №11
|Новый Ясамал (ул. М.Хиябани, Парк)
|60
|18
|Сад Низами (ул. А.Джавада)
|9-й микрорайон (ул. Х.Бабашова)
|60
|20
|пос. Гарачухур
|Медуниверситет
|60
|21
|м/с «28 Мая»
|м/с «Ахмедли» (ул. М.Хади)
|60
|24
|Школа №11
|пос. Гарачухур (парк Нефтчиляр)
|60
|30
|ул. Пушкина (м/с «28 Мая»)
|ул. Дж.Нахчывански
|60
|32
|м/с «28 Мая»
|ул. Джамшид Нахчывански
|60
|33
|ТЦ 28 Mal»
|м/с «Дарнагюль»
|60
|35
|р-н Сураханы (центр)
|ул. Рамиза Гулиева
|60
|38
|Медуниверситет (ул. С.Вургуна)
|пос. Кешля (ул. М.Сабира)
|60
|40
|пос. Сабунчу (ж/д ст., ул. А.Мамедалиева)
|пос. Гюнешли (ул. И.Исмайылова)
|60
|44
|Парк Муртузы Мухтарова
|м/с «Нефтчиляр»
|60
|46
|м/с «28 Мая»
|пос. Гюнешли (ул. А.Шыхлинского)
|60
|57
|пос. Бакыханов (ул. Я.Эльиева)
|ул. Дж.Хаджиева (завод)
|60
|61
|пр. Азадлыг
|9-й мкр (ул. М.Джалала)
|60
|60
|«Кёроглу» НММ
|ул. Полада Гашимова
|60
|62
|пос. Сабунчу
|ул. Н.Туси
|60
|65
|пл. Азнефть (ул. Ниязи)
|9-й мкр (ул. М.Джалала)
|60
|72
|Старый Гюнешли
|ТЦ «Садарак»
|60
|81
|Старый Гюнешли (ул. А.Шыхлинского)
|пос. Гарачухур (ул. Ю.Эйвазова)
|60
|88
|м/с «Дарнагюль»
|Кольцо «20-й участок»
|60
|104
|м/с «Х.Асланов» (ул. М.Хади)
|пос. Ени Сураханы (ул. 14 Июля)
|60
|105
|пос. Балаханы
|ул. Дж.Нахчывански
|60
|120
|Ховсанский жилкомплекс
|м/с «28 Мая»
|70
|125
|м/с «28 Мая»
|пос. Локбатан (ул. Низами)
|70
|130
|м/с «20 Января» (Московский пр.)
|пос. Локбатан
|65
|133
|пос. Бинагади (ул. А.Исфахани)
|м/с «Гянджлик» (ул. Ф.Х.Хойски)
|60
|139
|«Кёроглу» НММ
|жилмассив Савалан (школа №28)
|65
|140
|пос. Шувелян (ул. Приморская)
|«Кёроглу» НММ
|70
|147
|пос. Маммедли
|м/с «Азадлыг пр.»
|60
|149
|м/с «Сахиль»
|пос. Сахиль
|80
|150
|пос. Бильгях
|«Кёроглу» НММ
|80
|150E
|«Кёроглу» НММ
|ЖК «Sea Breeze»
|90
|163
|«Кёроглу» НММ
|пос. Рамана (новый жилмассив)
|65
|165
|пос. Мехдиабад (комплекс «Garant»)
|ул. А.М.Шерифзаде
|60
|172
|«Кёроглу» НММ
|пос. Бильгях
|65
|189
|«Кёроглу» НММ
|пос. Нардаран (ул. М.Ф.Ахундова)
|65
|205
|м/с «Насими»
|ТЦ «Абшерон»
|60
|211
|Школа №11
|ТЦ «Абшерон»
|65
|217
|пос. Маммедли
|«Кёроглу» НММ
|65
|108A
|м/с «Азадлыг пр.»
|Фатмаи баглары
|65
|120E
|пос. Ховсан
|м/с «28 Мая»
|90
|121E
|пос. Ховсан (MIDA)
|м/с «Ахмедли»
|80
|140E
|пос. Мардакян
|«Кёроглу» НММ
|90
|141E
|«Кёроглу» НММ
|пос. Хашахуна
|70
|7A
|Бакинский международный автовокзал
|пр. Гянджи
|60
|7B
|«Кёроглу» НММ
|ЖК «Ясамал» (MIDA)
|60
|88A
|м/с «Азадлыг пр.»
|«Белый город»
|60
|E1
|м/с «Халглар Достлугу»
|ТЦ «Абшерон»
|80
|M8
|м/с «Гянджлик»
|пос. Маштага (ул. Абшерон)
|65
|Баку–Сумгайыт и Баку–Абшерон
|157
|Бакинский международный автовокзал
|пос. Сулутепе
|60
|158
|пос. Ходжасан
|м/с «Мемар Аджеми»
|60
|503
|г. Сумгайыт
|Бакинский международный автовокзал
|80
|508
|м/с «20 Января»
|пос. Сарай
|65
|Гянджа
|1
|Ж/д вокзал
|Ени Гянджа (пр. 28 Мая)
|60
|2
|пр. Г.Алиева – пр. Ш.И.Хатаи – ул. Дада Горгуда
|60
|3
|Ени Гянджа (пр. 28 Мая)
|пр. Республики
|60
|4
|Мавзолей Имамзаде
|пр. Республики
|60
|5
|ул. Ю.Мамедалиева
|ул. В. Коджаева
|60
|6
|пос. Шыхзаманлы
|пос. Шыхзаманлы
|60
|7
|пос. Почт
|Аллея шехидов
|60
|8
|ул. З.Исмаилова
|ж/д депо
|60
|9
|ул. Тебриз
|Кельбаджарский лагерь беженцев
|60
|10
|пос. Почт
|пос. Почт
|60
|11
|пос. Мехсати
|Кельбаджарский лагерь беженцев
|60
|12
|Ж/д вокзал
|Городская больница №1
|60
|13
|Международный автовокзал Гянджи
|Автовокзал Гянджи (Евлах направление)
|60
|14
|пос. Гызылгя
|ул. Н.Нариманова (около парка)
|60
|15
|Центральная клиника Гянджи
|Автовокзал Гянджи
|60
|16
|пос. Мехсати
|Автовокзал Гянджи
|60
|17
|Центральная клиника Гянджи
|ул. И.Кязымова
|60
|18
|ул. Н.Нариманова (парк)
|пос. Джавидхан
|60
|19
|ул. В. Коджаева
|ул. В. Коджаева – «Гранд Базар»
|60
|20
|ул. Э.Хагани (воинская часть)
|ул. Н.Нариманова (парк)
|60
|G1
|Центральная больница Гёйгёля
|ул. Н.Нариманова (парк)
|60
|G2
|Автостанция Гёйгёля
|ул. Н.Нариманова (парк)
|60