Повышение цен на проезд охватит электробусы, автобусы, ездящие на сжатом природном газе (CNG), а также дизельные автобусы 2025 года выпуска. Об этом заявили в Государственном агентстве наземного транспорта. В Баку нововведение распространится только на электробусы и CNG-автобусы.

На первом этапе новая система охватит около 9% маршрутной сети страны и примерно 30% маршрутной сети столицы (60 из 180 маршрутов). По мере обновления парка перевозчики смогут переходить на новые тарифы, о чём дополнительно будет проинформирована общественность.

«После изменения тарифов, до конца 2025 года и в последующие годы, в Баку ежегодно планируется закупать около 400 новых автобусов, а в Сумгайыте и Абшероне — около 100. Это обеспечит быстрое обновление автобусного парка и дальнейшее повышение качества обслуживания. Дополнительно будет стимулироваться переход перевозчиков на безналичную систему оплаты, что создаст основу для внедрения различных форм тарифов.

Обновление коснётся не только столицы, но и других регионов: в Сумгайыте и Абшеронском районе в этом году уже передано в эксплуатацию 85 современных автобусов. В Гяндже полностью обновлён автобусный парк: закуплено 280 автобусов, внедрена система безналичной оплаты. В Нахчыван планируется завезти 60 электробусов. Электрическим транспортом будут обеспечены также Лачин, Ханкенди, Джабраил и Агдам», — сообщили в ведомстве.

Таблица маршрутов с изменёнными тарифами