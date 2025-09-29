Повышение тарифов на проезд рассматривается как важный шаг для создания устойчивой и инновационной системы метро, соответствующей международным стандартам. Так ЗАО «Бакинский метрополитен» обосновал повышение тарифов за проезд.

Ранее коллегия Министерства цифрового развития и транспорта установила новые тарифы на проезд на автобусных маршрутах и в метрополитене. Поездка в метро и на автобусах при безналичной оплате составит 60 гяпиков.

По данным Бакинского метрополитена, в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы» в сфере метрополитена реализуются поэтапные меры. Программой предусмотрено строительство новых станций метро, обновление существующей инфраструктуры, закупка дополнительных вагонов, строительство нового депо и усиление системы энергоснабжения. В настоящее время завершается проектирование 10 новых станций, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшие годы. Кроме того, уже в 2026 году планируется открыть ещё одну новую станцию.

«На участке метрополитена «28 Мая – Ахмедли» впервые удалось сократить интервал движения поездов в часы пик до 1 минуты 45 секунд благодаря переходу на схему работы с 34 составами. Вагонный парк метрополитена регулярно обновляется: из 65 новых вагонов, приобретённых в последнее время, 35 уже вышли на линии. Согласно Госпрограмме, планируется закупка ещё 299 вагонов нового поколения.

Для удовлетворения растущего спроса на перевозки в столице, обеспечения устойчивости пассажирских услуг и достижения целей, поставленных в программе, регулирование тарифов рассматривается как необходимый шаг», — подчеркнули в ЗАО.

Там отметили, что ключевыми задачами в этом направлении являются обновление вагонного парка, повышение качества пассажирских перевозок, расширение инфраструктуры, внедрение современных технологий и создание более экологичной транспортной среды.