Состоялся судебный процесс по уголовному делу Фарида Абузарли и Хаяла Абдуллаева, обвиняемых в хищении золота нескольких человек.

Потерпевшие дали показания на судебном процессе, который прошел в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой, передает Report.

Известная певица Эльза Сеидджахан (Гасымова), оказавшаяся в числе пострадавших, рассказала, что обратилась в ломбард из-за некоторых проблем:

«Меня туда отвела мама. У нас возникли проблемы. Мы заложили в ломбард золото мамы, подруги и ещё одной подруги и взяли 8500 манатов. Потом мы вернули деньги. Мне пришлось самой вернуть золото подруги. Мне сказали, что золото вернут через неделю. Так прошла неделя, а потом и три месяца. Я была вынуждена обратиться в полицию. Оказалось, что я не единственная пострадавшая. Ущерб, который мне причинили, не возместили. Я жалуюсь на всех сотрудников ломбарда. Моя мама тоже потерпевшая. Она будет участвовать в следующем судебном разбирательстве».

Следующее судебное заседание назначено на 3 ноября.