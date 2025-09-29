Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что украинское военно‑командование проведёт «Технологическую Ставку», во многом посвящённую наращиванию производства дальнобойного вооружения.

По словам президента, был доклад главнокомандующего Александра Сырского. «Спасибо украинским военнослужащим за меткость — есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо», — написал Зеленский.

Он уточнил, что в центре внимания «Технологической Ставки» окажутся вопросы украинской дальнобойности, в частности производство дронов различных типов и ракет.