Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что приложит все усилия для открытия армяно-турецкой границы и стимулирования экономического развития страны.

Свою позицию он озвучил на заседании комиссии парламента по вопросам региональной и евразийской интеграции. «Я сделаю всё для открытия армяно-турецкой границы и развития армянской экономики», — подчеркнул министр.

По словам Папояна, Турция и Азербайджан уже решили вопросы, ставшие причиной закрытия их границ с Арменией.

Напомним, что переговоры между Арменией и Турцией о возможном открытии границ продолжаются. Также обсуждается вопрос восстановления региональных коммуникаций с Азербайджаном.