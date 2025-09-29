Новые тарифы на общественный транспорт должны подтолкнуть всех перевозчиков к закупке новых автобусов, чтобы им разрешили поднять цены на проезд. Так объяснили эксперты, комментируя новые тарифы в метро и автобусах, сообщает Minval.

Ранее коллегия Министерства цифрового развития и транспорта установила новые тарифы на проезд на автобусных маршрутах и в метрополитене. Поездка в метро и на автобусах при безналичной оплате составит 60 гяпиков. Новые цены коснутся маршрутов в Баку, Сумгайыте, Абшероне и ряде регионов, и вступят в силу с 1 октября.

Обновленные тарифы применимы к автобусам, работающим на внутригородских, пригородных и межпоселковых маршрутах ,в пределах административной территории Баку, где оплата проезда производится только безналично, а также к автобусам, работающим на электроэнергии или сжатом природном газе (СПГ).

Первоначально это изменение затронет примерно 30% существующей маршрутной сети столицы. Цены не изменятся на маршрутах, не соответствующих указанным требованиям.

Одновременно новые тарифы будут действовать и на регулярных автобусных маршрутах Баку–Сумгайыт, Баку–Абшерон, Сумгайыт–Абшерон и в других направлениях.

Как уже отмечено, изменения распространяются только на автобусы, работающие на электроэнергии, СПГ или дизельном топливе, выпущенные после 1 января 2025 года, при условии безналичной оплаты проезда.

Как прокомментировал Minval экономист Эмин Гарибли, новые тарифы в процентном соотношении выглядят значительными, но фактически рост составил всего 10 гяпиков.

«Здесь представлено много оснований — это обновление инфраструктуры, модернизация автобусного парка, обеспечение финансовой устойчивости отрасли. Естественно, преследуются экологические цели и расширение безналичных платежей. Тем самым создаются условия для повышения конкурентоспособности, чтобы инвесторы вкладывали в альтернативную зеленую энергетику. Если сравнивать с мировыми ценами на проезд в общественном транспорте, то у нас тарифы все равно ниже. Конечно, это решение больше затронет социально уязвимые слои населения, но, поскольку повышение незначительное, сильного воздействия на них оно не окажет», — отметил он.

По словам эксперта, рост транспортных тарифов сейчас наблюдается во всем мире. Влияние инфляции неизбежно должно было затронуть и Азербайджан, особенно учитывая импортируемую инфляцию из-за закупки нового транспорта.

«Так как мы живем в капиталистическом обществе, население должно быть готово к этому. Правительство, со своей стороны, пытается сдерживать процесс, но экономика должна развиваться. Дополнительно в правительстве ищут альтернативные методы для сокращения бюджетной нагрузки на нефтяной сектор. Эти шаги были неизбежны, и, думаю, в будущем они дадут положительный эффект», — подчеркнул экономист.

В свою очередь эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров в беседе с Minval отметил, что рост тарифов на проезд в общественном транспорте касается только современных автобусов, работающих на сжатом газе, электричестве и с безналичной системой оплаты. В старых автобусах тарифы останутся прежними. Это, по его словам, стимулирует компании-перевозчиков обновлять автобусный парк, чтобы получить возможность поднять цены на проезд.

«До сих пор не раз приходилось слышать жалобы перевозчиков на нерентабельность перевозки пассажиров по 50 гяпиков. Они утверждали, что расходы на транспортировку одного пассажира обходятся значительно дороже, и даже появлялись сообщения в СМИ о возможном росте тарифа до одного маната. Но этого не произошло, так как правительство придерживается социально ориентированной политики. Поэтому повышение оказалось незначительным и коснулось только современного транспорта», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, настало время внедрять в общественном транспорте ежемесячные проездные пакеты. Этому способствует и система «брутто-контракта». В ближайшем будущем, считает он, транспортная инфраструктура сможет перейти к дифференциации тарифов.

Уже известно, что все автобусы компании BakuBus перейдут на новый тариф. У второй по масштабу транспортной компании изменения затронут лишь три городских маршрута.

Между тем вместе с тарифами растет и число пассажиров, пользующихся общественным транспортом. В Азербайджане объем пассажироперевозок автобусным транспортом за январь-июль 2025 года составил 1 млрд 5 млн 194,9 тыс. человек, что на 6,1% больше показателя соответствующего периода прошлого года, сообщает Госкомстат.