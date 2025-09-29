Тбилисский городской суд постановил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его бывший начальник охраны Теймураз Джанашия обязаны выплатить государству до 9 млн лари (более 3 млн долларов), которые, по данным властей, были растрачены во время его правления.

Решение вынес судья Александр Гзиришвили. Иск о взыскании средств в суд подало Министерство финансов Грузии. В ведомстве подчеркнули, что раз Саакашвили и Джанашия уже признаны виновными в растрате около 9 млн лари в марте 2025 года, деньги должны быть возвращены в государственную казну.