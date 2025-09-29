Войны России с Европой быть не должно, но если она случится, то с высокой долей вероятности приведет к применению оружия массового поражения. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, «главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель, это дело непростое и недешёвое».

Кроме того, продолжает зампред СБ, «Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик».

Он также полагает, что война не будет развязана и со стороны европейских стран.

«Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией», — уверен Медведев.