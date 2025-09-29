25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Безусловно, выступление президента на Генассамблеи ООН является серьезным событием в политической жизни любой страны мира. Нельзя забывать о том, что трибуна этой организации пока еще считается самой значимой международной платформой. Как минимум поэтому дата 25 сентября должна войти во все учебники современной политической истории страны. Эта дата не должна потеряться на страницах настенного календаря, а бесконечный поток информации не должен повлиять на внутриполитическую значимость данного события.

Итак, обозначим всего лишь несколько знаковых фрагментов из выступления президента. Фрагменты, которые позволяют прочувствовать тональность политики главы государства и принципиальность позиции официального Баку. Демонстрация политической воли: «Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. К сожалению, эти резолюции так и не были выполнены.» Таким образом, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, глава государства этими своими словами на самом деле упрекает эту же организацию в пассивности и недееспособности в конкретных вопросах.

Демонстрация национальной политической воли. Ну, а иначе как это назовешь? Для того, чтобы демонстрировать подобную завидную политическую волю, иметь объективно справедливую позицию недостаточно. Настоящим источником силы такой политической воли может быть только опора на свой народ.

Спекуляции вокруг мирного договора непозволительны: «Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета». Иными словами, президент дал четко понять конкретным государствам, что инициатива о мире принадлежит именно Азербайджану, поэтому спекуляциям в данном вопросе места нет.

Азербайджан во благо всеобщего развития выступает за международную интеграцию потенциалов: «Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира». Принципиально необходимо подчеркнуть, что подобное видение данного вопроса является не только свидетельством готовности Азербайджана к сотрудничеству, данный подход также обособляет международный статус всего региона на глобальной политической карте мира.

Благодаря президенту термин «Зангезурский коридор» нашел свое отражение на страницах международного протокола: «Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи». Проще говоря, данный маршрут, независимо от того, как он называется, в любом случае будет проходить именно через Зангезурский коридор. Этот гроссмейстерский ход главы государства демонстрирует его блестящую дипломатию.

Глава государства дарит конкретным международным организациям шанс на политическую реабилитацию в глазах азербайджанского народа: «Одной из самых тяжелых гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами, заложенными Арменией в период оккупации». Иными словами, глава государства, обращаясь к международному сообществу, говорит о том, что необходимо перестать заниматься популизмом и информационными манипуляциями. Если действительно кто-то хочет помочь региону и содействовать процессу скорейшего возвращения переселенцев, то примите конкретные меры, которые будут способствовать разрешению проблемы, представляющей физическую угрозу для жизни людей.

Ильхам Алиев, выступая практически с самой главной трибуны международного сообщества, четко обозначил контуры «морального кодекса» современной системы международных отношений: «Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами». Данный подход и подобное видение вопроса говорит уже о масштабах возможностей государственной политики президента.

Благодаря данному выступлению также обозначен новый будущий образ Азербайджана: «Имеется большой потенциал для сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Азербайджан продвигает инициативу цифровой трансформации посредством такого значимого проекта, как «Цифровой Шелковый путь»». Да, за минувшие годы Азербайджан смог зафиксировать свой статус надежного энергетического партнера. Однако глава государства дает понять, что Азербайджан готов к сотрудничеству также и в иных модернизационных проектах. Поэтому страны, которые держат монополию на модернизационные проекты, должны подвинуться на рынке. Потому что Азербайджан, благодаря своим инициативам, зарекомендовал себя на международном рынке как надежный партнер.

Страна-победитель выступает за мир: «На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, — агрессии, оккупации и несправедливости. Сегодня же я буду говорить о нашем долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе Отечественной войны мы положили конец оккупации и как политическими средствами обеспечили мир.» Таким образом, Азербайджан – это страна, которая не отступает от своих намеченных целей, сама решает свои вопросы и всегда выступает за мир».