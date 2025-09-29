Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил рост числа разводов в стране введением категории «неполные семьи», по которой предоставлялись льготы.

«В своё время наши „социальщики“ придумали новую категорию для выплат — неполные семьи. В результате резко выросло количество разводов, и по этому показателю мы даже вошли в группу мировых „антилидеров“. Таких примеров немало, мы сами поощряем лень и иждивенчество. А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи?», — отметил Токаев.