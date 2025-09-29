В рамках III Игр СНГ в нескольких городах нашей страны проходят соревнования по различным видам спорта. В связи с большим количеством зрителей и участников соревнований, безопасность движения транспортных средств всегда находится в центре внимания.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что с целью обеспечения безопасности и организации бесперебойного движения транспорта на территориях проведения соревнований сотрудники дорожной полиции работают в усиленном режиме:

«В этом контексте принимаются все необходимые меры для регулирования въезда и выезда в зонах соревнований, обеспечения беспрепятственного движения транспортного потока и предотвращения возможных заторов. Водителей и других участников дорожного движения просят строго соблюдать дорожные знаки и правила и поддержать проведение соревнований в безопасной и беспрепятственной обстановке».