Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры «сходят с ума» от красоты Овального кабинета в Белом доме. Своими впечатлениями он поделился в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, нынешний Овальный кабинет является «лучшим за всю историю» как с точки зрения успеха, так и внешнего вида. Он отметил, что в декоре кабинета использовано золото 24 карата — максимально возможная чистота в каратной системе.

Президент также сообщил, что золото 24 карата применяется и в отделке зала заседаний Кабинета министров.