На I Международном инвестиционном форуме в Азербайджане было подписано соглашений на сумму более 10 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе выступления на саммите инноваций «INMerge», проходящем сегодня в Баку, передает АПА.

Министр отметил, что стратегическое положение Азербайджана и современные инфраструктурные проекты превращают страну в узел для товаров, людей и идей, что укрепляет её позиции как надёжного партнёра на международной арене.

М.Джаббаров подчеркнул, что подписанные крупные инвестиционные соглашения дадут мощный импульс инновационной экосистеме страны.