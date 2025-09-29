В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении специалиста по базам данных Бахмана Чуби, обвиненного в сотрудничестве с израильской разведкой. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным иранских властей, Чуби принимал участие в реализации ряда государственных проектов и имел доступ к ключевым информационным базам страны. Следствие утверждало, что он прошел подготовку под руководством сотрудников спецслужбы «Моссад» и выполнял задания, за которые получал денежное вознаграждение.

Казнь была осуществлена после рассмотрения дела в судебных инстанциях, уточняет агентство.