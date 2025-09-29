В Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов.

Мероприятие проводится в рамках выполнения планов президента Дональда Трампа по наведению порядка в городе.

Также производится задержание представителей движения «Антифа», которое в США признано террористическим.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал происходящее нагнетанием страха и милитаризацией города. Он призвал местных жителей помнить о гарантированных конституцией США правах.