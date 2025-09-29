Президент США Дональд Трамп недавно своим звонком прервал ужин венгерского премьер-министра Виктора Орбана с женой.

Об этом Орбан рассказал на видео, размещенном в TikTok.

«Поздним вечером я безмятежно ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов «ворвался» на нашу кухню — по телефону», — начал рассказ Орбан. По его словам, разговор зашел о том, может ли отказаться Венгрия от российских нефти и газа. Премьер сказал, что, «естественно, правильно представил» венгерскую национальную позицию. «Мы отстаивали национальные интересы Венгрии, как и положено», — заявил Орбан.

После разговора он, по его словам, спокойно доел лечо и отправился отдыхать.