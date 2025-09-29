Ученые NASA предложили способ строительства поселений на Марсе с использованием местных ресурсов — воды, углекислого газа и марсианской пыли. Перевозить с Земли всё необходимое слишком дорого и сложно, поэтому будущие базы придётся строить из того, что уже есть на планете.

Ранний план Homestead, предложенный Брюсом Маккензи из Mars Foundation в 2006 году, предусматривал поселение у склона холма: каменная «спина» защищает от радиации, а выход к поверхности позволяет ставить теплицы и склады. Для старта потребуются несколько компактных ядерных реакторов и установки для переработки ресурсов. Из воды и реголита можно получать кислород, топливо и строительные материалы.

Возможные методы включают обжиг марсианской пыли для изготовления кирпичей и производство стекла для теплиц, необходимых для выращивания пищи.

Однако NASA Ames предлагает более радикальную идею — «микотектуру», архитектуру из грибов. Биолог Линн Ротшильд предлагает упаковывать легкий каркас и споры специально адаптированного гриба. Добавление воды запускает рост мицелия, который оплетает каркас, создавая плотный герметичный материал. Из него можно формировать кирпичи или целые купола для жилья и складов.

На Земле уже выращены небольшие прототипы таких сооружений. В будущем эти технологии могут снизить зависимость марсианских колоний от грузов с Земли и позволят создать настоящий «живой» город на Красной планете.