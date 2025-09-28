В Румынии с 2026 года появится новая форма военной подготовки — добровольная служба. Об этом сообщил министр национальной обороны Йонуц Моштяну в интервью телеканалу Antena 3.

По его словам, программа рассчитана на юношей и девушек, которые смогут провести четыре месяца в армии, а затем перейти в резерв. Для реализации инициативы правительство готовит поправки, которые обяжут работодателей предоставлять работникам отпуск на время прохождения службы.

Основная цель нововведения, подчеркнул Моштяну, заключается в омоложении резерва, поскольку в настоящее время он «стареет».

По данным на 2024 год, численность румынской армии составляла около 80 тысяч человек, из которых непосредственно военнослужащими были примерно 64 тысячи. Обязательный призыв в стране отменили ещё в 2007 году.