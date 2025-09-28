НАТО объявило об усилении миссии Baltic Sentry («Балтийский часовой») в Балтийском море после появления беспилотников в воздушном пространстве Дании. Их полёты нарушили работу местных аэропортов, что вызвало обеспокоенность альянса.

В заявлении уточняется, что НАТО намерено «усилить бдительность и задействовать новые многодоменные ресурсы» в регионе. В планах — использование платформ для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также переброска как минимум одного фрегата противовоздушной обороны.