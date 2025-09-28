Мексика и США объявили о запуске совместной инициативы по борьбе с незаконным потоком оружия через общую границу. Об этом сообщает пресс-служба мексиканского МИД.

Первая встреча представителей кабинета министров по вопросам безопасности Мексики и официальных лиц правительства США прошла накануне, став началом работы Группы по обеспечению безопасности Мехико и Вашингтона.

Инициатива получила название «Миссия Брандмауэр: Объединённые усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия». Основные цели программы включают активизацию пограничных операций, расширение использования приложения eTrace для отслеживания оружия, внедрение технологий идентификации во всех 32 штатах Мексики, а также укрепление обмена информацией и масштабов расследований и судебного преследования.