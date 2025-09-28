Сегодня вечером в российском Белгороде прогремели мощные взрывы, после чего в городе и частично в области возник блэкаут.

По данным российских Telegram-каналов, взрывы произошли в 18:45. По сообщениям пабликов, удары пришлись по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции «Луч». На видео видно, как над одним из объектов поднимается дым.

После случившегося жители сообщили о перебоях с электричеством, водой и интернетом, остановке лифтов, закрытии или работе магазинов только за наличные, перебоях в работе транспорта и светофоров.

Блэкаут затронул также Старый Оскол, Губкин, Шебекино, Чернянку, Короч, Дубовое и Северное.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил удары по инфраструктуре. «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для подключения всех объектов к резервной генерации», — заявил он.

Гладков добавил, что водоканалы и медучреждения перешли на резервные источники питания. Он также предупредил, что из-за отсутствия света возможны перебои в системах оповещения о ракетной и дроновой опасностях.