В Азербайджане почтили память Рашада Гулиева, Хансу Курбанова и Бахмана Мамедова, отдавших жизнь за территориальную целостность страны.

По сообщению Министерства обороны, в мероприятиях приняли участие сотрудники ведомства, представители общественности, родственники и боевые товарищи шехидов.

Присутствующие почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и всех павших за Родину минутой молчания. Прозвучал Государственный гимн.

В выступлениях вспоминались жизнь и боевой путь Рашада Гулиева, Хансу Курбанова и Бахмана Мамедова. Бывшие сослуживцы поделились личными воспоминаниями. Для участников показали документальные фильмы о героях.

В завершение семьи шехидов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Минобороны за внимание и заботу, подчеркнув, что память о героях всегда сохраняется на высоком уровне.

