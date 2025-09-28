Немецкая компания Bosch объявила о планах сократить 13 тыс. рабочих мест в ближайшие пять лет, сообщает Reuters. Решение связано с бюджетным дефицитом в размере $2,9 млрд на фоне слабого спроса в секторе автозапчастей и усиливающейся конкуренции.

По состоянию на 2024 год, в Bosch работало около 418 тыс. человек по всему миру. В дополнение к увольнениям компания планирует снизить расходы, сократить инвестиции в производственные мощности и здания, а также оптимизировать логистику.

«Нам необходимо срочно поработать над повышением конкурентоспособности в сфере мобильности и продолжать сокращать расходы. Это очень болезненно, но другого выхода нет», — заявил член правления и директор по производственным отношениям Bosch Штефан Грош.

Структурные корректировки начнутся уже в сентябре. При этом компания ожидает, что выручка Bosch вырастет примерно на 2% в 2025 году по сравнению с €90,5 млрд в 2024 году.