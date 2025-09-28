В Индии мужчина попал в больницу после того, как откусил голову ядовитой змее, сообщает Times of India.

На прошлой неделе житель деревни Чийяварам в штате Андхра-Прадеш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с черным крайтом — змеей, чей яд содержит нейротоксин и миотоксины и крайне опасен для жизни.

Не осознавая опасности, мужчина схватил змею и откусил ей голову, после чего забрал ее домой, положил в кровать и уснул. На следующее утро его состояние резко ухудшилось из-за распространения яда по телу.

Родственники срочно доставили пострадавшего в ближайшую больницу, где ему была оказана первая помощь. Затем пациента перевели в государственную больницу Тирупати, где врачи сообщили, что его состояние остается критическим.