Как сообщают местные СМИ, изображение наносится не на сам зуб, а на поверхность индивидуальной коронки, созданной с помощью 3D-печати.

Главное преимущество украшения — его временный характер: заменить коронку на новую можно в любой момент.

Среди самых популярных вариантов — счастливые числа, инициалы возлюбленных и фразы, связанные с удачей, например «зарабатывать деньги» или «достигать целей». Интерес к новинке настолько велик, что некоторые стоматологические клиники предлагают гравировку на коронках в качестве бесплатного бонуса.

Однако врачи предупреждают: нанесение рисунка может снизить прочность конструкции и ускорить ее износ, что небезопасно для здоровья зубов.