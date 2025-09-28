Приглашение российского лидера Владимира Путина главу Белого дома Дональда Трампа остаётся в силе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

По его словам, инициатива дальнейших шагов полностью зависит от американской стороны.

Отвечая на вопрос о статусе приглашения, Песков отметил, что оно не было скрытым и продолжает действовать. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин готов и с удовольствием встретится с Трампом, однако решение остаётся за президентом США.