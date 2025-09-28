28 сентября «Азербайджанские железные дороги» ЗАО (АЖД) впервые запустили внутрирегиональные пассажирские перевозки.

Современные электропоезда дважды в день будут курсировать по маршруту Гянджа–Мингячевир–Агстафа.

Согласно расписанию, поезд ежедневно отправляется из Гянджи в 05:45, прибывает в Мингячевир в 06:57 и далее следует в Агстафу через Гянджу, достигая конечной станции в 09:48. Во второй половине дня движение начинается в 16:00 из Агстафы, с прибытиями в Гянджу в 17:19 и Мингячевир в 18:36. Обратный рейс из Мингячевира стартует в 19:00 и прибывает в Гянджу в 20:11.

Пассажирам доступны станции: Мингячевир, Мингячевир-Главная, Гёран, Гянджа, Далляр, Говлар, Товуз и Агстафа.

Вагоны оборудованы в четырёх классах обслуживания: стандарт, стандарт+, бизнес и первый класс. Минимальная стоимость билета составит 2,60 маната (Гянджа–Мингячевир) и 6,80 маната (Мингячевир–Агстафа).

Во время поездки пассажиры смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.