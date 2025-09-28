Общие боевые потери российских войск в войне против Украины составляют около 1108510 человек, из них 1110 человек — за прошедшие сутки. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Генштаба.

Также армия РФ лишилась:

танков – 11211 (+7) ед

боевых бронемашин – 23290 (+2) ед

артиллерийских систем – 33231 (+45) ед

РСЗО – 1503 (+1) ед

средств ПВО – 1223 (+0) ед

самолетов – 427 (+0) ед

вертолетов – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 64385 (+454)

крылатых ракет – 3747 (+0)

кораблей / катеров – 28 (+0)

подводных лодок – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 63040 (+131)

специальной техники – 3977 (+0).