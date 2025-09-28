Общие боевые потери российских войск в войне против Украины составляют около 1108510 человек, из них 1110 человек — за прошедшие сутки. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Генштаба.
Также армия РФ лишилась:
танков – 11211 (+7) ед
боевых бронемашин – 23290 (+2) ед
артиллерийских систем – 33231 (+45) ед
РСЗО – 1503 (+1) ед
средств ПВО – 1223 (+0) ед
самолетов – 427 (+0) ед
вертолетов – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 64385 (+454)
крылатых ракет – 3747 (+0)
кораблей / катеров – 28 (+0)
подводных лодок – 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 63040 (+131)
специальной техники – 3977 (+0).