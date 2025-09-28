Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Ханна Тетте заявила, что проведение общенациональных выборов в стране будет возможным в течение 12–18 месяцев, если удастся успешно реализовать дорожную карту ООН по решению ливийского кризиса.

«Не сегодня, но если нам удастся успешно реализовать дорожную карту, это станет возможным в течение 12–18 месяцев», — отметила Тетте в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что общенациональные выборы помогут сформировать единое правительство с легитимностью, что крайне важно для того, чтобы оно могло выступать как сильный политический фактор внутри страны и на международной арене, в том числе для перестройки государственных институтов.