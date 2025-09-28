Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о возможной угрозе войны в Карибском море в связи с развертыванием Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Об этом он сообщил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Родригеса, действия США «совершенно неоправданны» и создают «опасную ситуацию», представляя собой нарушение международного права и угрозу безопасности региона.

Министр подчеркнул, что Куба призывает к деэскалации напряжённости и соблюдению международных норм для предотвращения военной эскалации в Карибском регионе.