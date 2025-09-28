В селе Удуллу Гаджигабульского района произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали пять человек.

Пострадавшими оказались жители Сабирабадского района: Агаев Дашгын Хафиз оглу (1977 г.р.), Пашаев Джалал Вилаят оглу (1974 г.р.), Гусейнова Афет Алисадыг гызы (1968 г.р.), Алиева Тарана Гасанага гызы и Пашаев Амралы Джалал оглу (2003 г.р.). Все они доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу для оказания медицинской помощи.

По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.