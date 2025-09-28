Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о достигнутых соглашениях с Соединёнными Штатами. По его словам, обе страны выразили заинтересованность в отмене санкций и активном продвижении мирного процесса.

«Мы провели масштабную дипломатическую работу и достигли договорённости об отмене санкций CAATSA (Закон США о противодействии противникам посредством санкций). Для нас приоритетом остаётся быстрое установление прекращения огня в Газе», — подчеркнул Фидан.

Министр отметил, что Турция и США намерены продолжить сотрудничество для стабилизации ситуации в регионе и поддержки мирных инициатив.