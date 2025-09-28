В штате Тамилнад на юге Индии в субботу вечером произошла давка на массовом мероприятии, в результате которой погибло 31 человек, и по меньшей мере 58 получили травмы. Об этом сообщил высокопоставленный лидер правящей партии штата «Дравида Муннетра Кажагам» (DMK) В. Сентил Баладжи.

По его словам, 46 пострадавших были госпитализированы в частную клинику, ещё 12 человек проходят лечение в государственной больнице.

Трагедия случилась на митинге, организованном известным киноактёром Виджаем в поддержку его политической организации «Тамилага Веттри Кажагам» в округе Карур.