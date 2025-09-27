Лидер Лейбористской партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга были задержаны полицией в аэропорту Лондона после возвращения из Москвы. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, Гэллоуэй и его супруга Путри Гаятри Пертиви прибыли 27 сентября в аэропорт Гатвик рейсом через Абу-Даби. Столичная полиция подтвердила, что «в субботу сотрудники контртеррористического подразделения задержали в аэропорту Гатвик мужчину около 70 лет и женщину около 40 лет в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года».

По информации Скотленд-Ярда, пара была отпущена без предъявления обвинений. В полиции не раскрыли дополнительных деталей инцидента.