Проект Пентагона Replicator по созданию автономных боевых дронов не достиг поставленных целей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Инициатива стартовала два года назад и должна была укрепить присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Программа предполагала развертывание тысяч беспилотников к августу 2025 года для противодействия растущей военной мощи Китая. Однако проект столкнулся с серьёзными техническими и организационными проблемами.

В испытаниях фиксировались отказы систем, возникали задержки с запуском и трудности в интеграции автономных функций. В результате плановые сроки и объемы поставок не были соблюдены.

Пентагон пока не прокомментировал публикацию, а аналитики оценивают последствия срыва сроков для стратегических планов США в регионе.