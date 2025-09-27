Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец», где в 1980-х годах сам занимал руководящую должность. В ходе визита Лукашенко резко раскритиковал работу вице-премьера Юрия Назарова и других чиновников.

Лукашенко обратил внимание на состояние полей вдоль дорог и в удаленных районах. Он отметил, что если вдоль магистралей кукуруза выглядит ухоженной, то в «медвежьих углах» сельхозработы оставляют желать лучшего: солому ворошили граблями прямо на земле.

«Это кошмар! Это ужас! По дороге вроде всё выглядит хорошо, а съезжаешь чуть в сторону — страшно смотреть», — заявил лидер страны.

Лукашенко заметил и то, что на полях чужая техника, и пообещал «разобраться» с чиновниками.