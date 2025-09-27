Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин может открыть новое направление боевых действий ещё до завершения войны в Украине.

По словам Зеленского, Украина уже провела консультации с рядом стран, однако называть их конкретно отказался. Он отметил, что украинские специалисты по противодействию дронам будут направлены в совместную консультативную группу, а представители некоторых государств прибудут в Украину на обучение.

«Я считал, что это будет раньше. Я об этом говорил. Вопрос в том, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине. Он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, какое… Безусловно, он этого хочет», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что действия российского режима не стали для Украины неожиданностью, так как уже поступали предупреждения о готовности Кремля к новой войне.