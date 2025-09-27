Премьер Армении Пашинян выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Баку и Еревану удалось достичь соглашения по основным положениям мирного договора и установлению межгосударственных отношений. По словам Пашиняна, это стало возможным благодаря решающей роли президента США Трампа, «чья преданность, последовательность и принципиальность сделали возможным, казалось бы, невозможное».

Премьер также подчеркнул важность открытия региональных коммуникаций и формирования беспрепятственных линий связи, приносящих взаимную выгоду. В этой связи он выделил региональное и глобальное значение инфраструктурного проекта «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Пашинян отметил и позитивные сдвиги в отношениях между Ереваном и Анкарой, подчеркнув важность диалога для укрепления стабильности в регионе.